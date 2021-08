Bundestag

Armin Laschet und der Nationale Sicherheitsrat

Themen der letzten Bundestagssitzung waren: Debakel in Afghanistan, Sintflut (nicht nur) an Ahr und Mosel, kein Ende der Corona-Pandemie in Sicht. Die Wahrheit beim wahrscheinlich vorletzten Schaulaufen der alten Parlamentsredner liegt in zehntausendfachem menschlichen Elend und Milliardenschäden, nicht in den freundlichen Farben und warmen Worten der Wahlkampagnen.

Von dw