AUF Gelsenkirchen

Aufnahme von Geflüchteten ist das Gebot der Stunde!

Noch zur Ratssitzung am 4. März 2021 erklärte die Stadtverwaltung auf Anfrage von AUF, dass die Wahrung der Grundrechte der Geflüchteten in der Corona-Pandemie grundsätzlich sichergestellt sei – auch bezogen auf Abschiebungen in Länder wie Italien und Afghanistan!

Pressemitteilung