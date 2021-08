Brasilia: 6.000 Indigene für Landrechte

Der weltweite Protestaktionstag gegen den Staatsterror des faschistischen Duterte-Regimes auf den Philippinen, der am morgigen 26. August stattfindet, wird in der Internetberichterstattung auf Facebook, Twitter oder Instagram den Hashtag "#SupportTheFilipinoPeopleInStruggle" tragen. Das gilt natürlich auch für die Aktion, die morgen, um 12 Uhr, auf dem Alexanderplatz an der Weltzeituhr in Berlin stattfinden wird (siehe hier).