Christopher Street Day in Taucha von Faschisten gestört

Am vergangenen Sonntag fand in der sächsischen Kleinstadt Taucha ein Christopher Street Day (CSD) statt, organisiert von der Linksjugend Sachsen, inklusive Kundgebung und Demonstration. Wie Tag24 am Montag unter Berufung auf die Polizeidirektion Leipzig mitteilt, wurden Teilnehmer des CSD durch "Personen aus dem rechten Spektrum" verbal attackiert und beleidigt. Bereits am Sonntag berichtete der beim CSD anwesende Marco Böhme, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im sächsischen Landtag, auf Twitter (siehe hier), dass die Veranstaltung von Faschisten gestört und provoziert wurde. Das Ganze belegt einmal mehr die Notwendigkeit des Verbots aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda.