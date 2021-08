Claudia Roth muss Weihnachtsgeld nachmelden

Am Donnerstag streikten in Griechenland Beschäftigte im Gesundheitswesen für vier Stunden, Hunderte beteiligten sich an einer Demo in Athen. Angesichts steigender Covid-19-Infektionen fordern Ärzte und Pflegepersonal mehr Mittel für das griechische Gesundheitswesen. Die Demonstranten protestieren aber auch dagegen, dass ab 1. September alle, die nicht mindestens einmal geimpft wurden, suspendiert werden. 90 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen seien geimpft.