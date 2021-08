Völlig verantwortungslose Corona-Politik von Merkel, Laschet, Söder und Co.

Kein Wunder, verliert die CDU/FDP-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unter dem Unions-Kanzlerkandidaten und Ministerpräsidenten Armin Laschet doch beim Gesundheitsschutz jeglieche Hemmungen. Erst wurden alle Inzidenzstufen außer der Stufe Inzidenzwert über 35 aus der Landes-Coronaschutzverordnung gestrichen. Als nächstes legte die Landesregierung fest, dass bei Covid-19-Fällen in den Schulen nur noch die unmittelbaren Nebensitzer in Quarantäne müssen. Jetzt entfallen auch die Gästelisten für die Innengastronomie. Kontaktverfolgung somit an einem sensiblen Punkt: einfach gestrichen!

Die Bundesregierung folgt ihm auf dem Fuße. Die Zeiten einer einheitlichen "Bundesnotbremse" sind Vergangenheit: Gestern verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Festakt „75 Jahre NRW“: „Wir haben heute beschlossen, dass wir umfassende Schutzmaßnahmen nicht mehr bei einer Inzidenz von 50 brauchen". In Zukunft werde als Maßstab für die Frage, ab wann zusätzliche Maßnahmen nötig sind, die Zahl der belegten Krankenhausbetten dienen. Welcher Wert hier als Alarmgrenze gilt und was dann passieren soll, konnten weder Merkel noch ihr Gesundheitsminister Jens Spahn sagen. Caren Miosga von den „Tagesthemen“ löcherte ihn am 23.8. im Interview mit dieser Frage mehrfach, zurück kamen nur Sprechblasen, man werde durch das Impfen vermeiden, dass sich diese Frage überhaupt stelle.

Die Realität: Von 5747 innerhalb der letzten 24 Stunden neu Infizierten mussten 399 stationär ins Krankenhaus. 42 neue Todesfälle wurden vom RKI gemeldet.

Die Klinikeinweisungen mit Covid-19 nehmen zu und betreffen vor allem 35- bis 59-Jährige! Aktuell sind 805 Covid-19-Patienten auf Intensiv, 30 mehr als am Vortag, 71 Neuaufnahmen. Invasiv beatmet werden 381 (+21). Also auch hier ein negativer Trend.

In Bayern verkündete Markus Söder heute ebenfalls, künftig den Entscheidungen der Landesregierung nicht mehr die 7-Tage-Inzidenz zugrunde zu legen. Stattdessen will er ein Krankenhaus-Ampelsystem einführen. Tatsächlich sind die Inzidenzwerte sicher nicht der einzige, aber derzeit immer noch wichtiger Maßstab für die Entwicklung der Pandemie. Die Argumentation von Söder, Merkel, Laschet und Co bezüglich Impfen und Inzidenz ist vergleichbar mit diesem unhaltbaren Argument: Wenn ich ein Medikament gegen erhöhten Blutdruck einnehme, wozu dann noch den Blutdruck messen? Demnach würde man ja dann merken, dass was nicht stimmt, wenn man ins Krankenhaus muss. Das ist menschenverachtend! Statt die Wirkung der Impfkampagne zu überprüfen, statt weitere wissenschaftliche Untersuchungen zum komplexen Geschehen der Corona-Pandemie anzustellen, wird das gefährliche "Auf-Sicht-Fahren" jetzt auf die Spitze getrieben.