In schreiendem Widerspruch dazu steht, dass freie politische Betätigung an den Unis immer mehr unterdrückt wird: Durch geistige Bevormundung, hohe Belastung im Studium oder weltanschauliche Knebel. Dazu sagen wir nein! Die Krisen verändern, wie wir leben und studieren. In vielen Ländern sind Studierende Aktivposten gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen. Aber mit wem und mit welcher Perspektive führen wir diese Kämpfe? Wir brauchen fortschrittliche Bündnisse, den Zusammenschluss mit den Arbeitern, rebellischen Geist und internationalen Austausch. Das wollen wir diskutieren und organisieren: Die Zeit ist reif für den 1. Studentenpolitischen Ratschlag am 20. November 2021! Er richtet sich an Studierende, aber auch weitere Interessierte sind herzlich willkommen!

Interessiert? Wir brauchen dich! * für Ideen zum Programm, den Prinzipien und Finanzierung * für die Vorbereitung von Foren, die tiefer auf verschiedene Fragen eingehen, die unser Leben, unseren Kampf und die Bildung betreffen * für alle Aufgaben vom Aufbau bis zur Verpflegung * für die Vorbereitung eines Kulturprogramms.



Kommt zum 1. Vorbereitungstreffen am 29. August, 11 Uhr, Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen!

Unmittelbar davor, vom 27. bis 28. August findet das Rebellische Musikfestival in Gelsenkirchen statt – ein guter Anlass, um sich dort schon kennenzulernen!

Initiatoren bisher:

Anna Vöhringer, Vorsitzende Jugendverband REBELL - Joshua, Student Politikwissenschaften, Trier – Internationalistisches Bündnis - Lena, Studentin aus Frankfurt am Main – Sebastian, Mechanik-Student aus Darmstadt