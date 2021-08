Leserbrief an die „Stuttgarter Zeitung“

Diffamierende Kampagne gegen Claus Weselsky

Als ehemaliger IG-Metall-Vertrauensmann bin ich empört, dass sich jetzt auch die „Stuttgarter Zeitung“ in ihrem „Weselsky kennt kein Bremsen – nur Gas geben“ vom 24. August in die diffamierende Kampagne gegen Claus Weselsky einreiht: „Wie schon im Tarifkonflikt 2014/15 legt der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL erneut den Bahnverkehr in Deutschland lahm“. Frei nach dem Dichter Berthold Brecht frage ich: Hatte er hier nicht wenigsten 7000 streikende Lokführer an seiner Seite?

Korrespondenz aus Stuttgart