Ein Straßenumzug ganz im Sinne der Internationalistischen Liste / MLPD

Es geht um Corona. Erster Einwurf – ein jüngerer Mann am Eingang: „Ich hab noch keinen Politiker an Corona sterben sehen.“ Julia fragt nach, was damit gemeint sei. Er: „Corona gib's nicht!“ Julia nimmt den Ball auf. An allen Tischen gespitzte Ohren. Sie rupft die „Querdenker“-Bewegung auseinander. Sie greift die Corona-Politik der Regierung an, den Kapitalismus, mit dem sich die Krise wie hundert andere Krisen nicht lösen lässt. Deshalb unsere Lösung: Sozialismus.

Jetzt Rufe von einem Tisch: „Sozialismus hatten wir schon, der funktioniert nicht. Wir wissen Bescheid, sind aus der DDR. Der Mensch ist ein Egoist. Die Gleichen hocken immer wieder oben.“

Eine Steilvorlage für Julia. Sie kontert sinngemäß: Nicht der Sozialismus, der im Aufbau war, ist gescheitert, sondern Bürokraten haben das Ruder in Staat und Gesellschaft an sich gerissen und den Kapitalismus wieder aufgebaut. Wir haben daraus gelernt... . Ein neuer Anlauf für den Sozialismus ist nötig.

Später stellt sich in kleinerer Runde heraus, dass die beiden Männer aus der ehemaligen DDR Lokomotivführer im Streik sind - mit einer Stinkwut auf die SPD, Frau Nahles und das Tarifeinheitsgesetz, was die Genannten zu verantworten haben. Unsere Wahlbroschüre und Zeitung wollen sie sich jetzt doch mal anschauen.



Bei weiteren Stationen – wir sind dreizehn Leute im Trupp – geht ein Teil in die Häuser, um direkt Zeitung und Programm im Gespräch zu übergeben.

Beiträge auf den kleinen Staßenkundgebungen behandeln u. a. die aktuelle Lage in Afghanistan – das komplette Desaster imperialistischer Aggressionspolitik. Für Alassa Mfouapon, gegen die drohende Abschiebung eines engagierten, kämpferischen Flüchtlings, wird zur Solidarität aufgerufen.

Unser Fazit:

Dass die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei (ATIK) und die MLPD diesen Straßenumzug gemeinsam durchgeführt haben – ganz im Sinne der Internationalistischen Liste / MLPD – ist sehr gut.

Was können wir das nächste Mal noch besser machen?