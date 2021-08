Freiheit für Afghanistan! Solidarität mit dem afghanischen Volk und Kampf für nationale und soziale Befreiung!

Die Besucherinnen und Besucher erwarten Einschätzungen und Einblicke aus erster Hand und die Gelegenheit zu Fragen und zur gemeinsamen Diskussion.

Fragen zu den Hintergründen des ganzen Desasters der aktuellen Lage stellen sich ... . Welche Rolle spielten z. B. 2020 die sogenannten „Friedensverhandlungen“ der US-Regierung mit den Taliban? Was sind die Ursachen für den Durchmarsch der Taliban? Wie war die Lage in Afghanistan in den letzten zwanzig Jahren? Welche internationalen und regionalen Auswirkungen hat die veränderte Lage? Worin besteht Solidarität und wie organisieren?

Wann und Wo?

Ort: Kultursaal Horster Mitte, Gelsenkirchen, Schmalhorststr. 1a. Beginn: 19.30 Uhr , Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Die Veranstaltung wird unter Corona-Schutzbedingungen durchgeführt.

(G-G-G: Bitte Impfausweis oder aktuellen negativen Test mitbringen)

Hier gibt es den aktuellen Flyer dazu

Hier gibt es den aktuellen Flyer als Druckvorlage