Rote Fahne News berichtete am 14. Juni 2021: "Nach der Auszählung von 98 Prozent der Stimmen ist nun klar: mit einem antiimperialistischen Programm hat Pedro Castillo in der Stichwahl am 6. Juni mit 50,2 Prozent 60.365 Stimmen mehr erhalten als die ultrarechte Keiko Fujimori mit 49,8 Prozent der Stimmen. Dieser hart erkämpfte Wahlsieg unterstreicht die Entwicklung eines beginnenden Prozesses zu einer länderübergreifenden revolutionären Gärung in ganz Lateinamerika." (Link zu dem Artikel)

Eusebio Martel Huacho schreibt:

"Es waren die große Mobilisierung, Mahnwachen unseres Volkes usw., die 45 Tage anhielten, die das nationale Wahlbüro am 19. Juli 2021 dazu zwangen, Pedro Castillo offiziell zum Präsidenten zu erklären.

Diese Zeit des Volkes ist Ausdruck der Ablehnung des falschen neoliberalen Programms durch die Massen, dass die zivile Militärdiktatur des Fujimorismo, eingebettet in die größte Korruption in der Geschichte Perus, brutal durchgesetzt hatte.

Am 28. Juli schwor der Präsident den Eid für eine neue Verfassung und die Einrichtung eines Notprogramms für die ersten 100 Tage in der Wirtschaft, Erziehung, Gesundheit, Bergbau und Sicherheit und Budget für die Städte und Regionalregierungen.

Weniger als eine Woche nach der Einrichtung der neuen Regierung bereiten die Gruppen der Herrschenden und der peruanischen Rechten trotz allem die Präsidentenstelle vor, weil sie die neue Regierung für illegitim halten. Sie führen eine antikommunistischen Kampagne mit dem Slogan: „GEGEN DIE KOMMUNISTISCHE DIKTATUR!“ durch.

Mit viel Erfolg und Begeisterung organisierte der BDP einen historischen Tag (Versammlung und Demonstration im Zentrum von Lima am Samstag den 7. August) zur Unterstützung des Präsidenten Pedro Castillo und für einen neuen Sonnenaufgang in Peru.

Heute bleibt mehr denn je gültig, was Meister Jose Carlos Mariategui als strategischen Slogan formulierte: FÜR EIN NEUES PERU IN EINER NEUEN WELT! Das Ziel ist der Sozialismus."