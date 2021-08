Glückwunsch an Stefan Engel

Lieber Stefan, die ICOG gratulierte dir auf ihrem Online-Treffen am 15. August einhellig zu deinem Erfolg im Prozess gegen deine Gefährder-Einstufung. Das ist ein Erfolg für alle kämpferischen und fortschrittlichen Menschen im Kampf gegen zunehmende Unterdrückung und Repressionen. Der Teilnehmer aus Südafrika schrieb dazu in den Chat: „Ich unterstütze Stefan Engel. Das ist ein faschistischer Versuch der Regierung, Aktivisten zum Schweigen zu bringen und zum Opfer zu machen. Dieser Fall war ein großer Sieg für alle, die in Opposition zu Faschismus und Kapitalismus stehen. Wir haben viel von Stefan Engels Führung gelernt, besonders von seinen Schriften."