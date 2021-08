Gelsenkirchen

Im Laden von People to People wird zur Solidarität mit Alassa Mfouapon aufgerufen

Die Belegschaft von People to People hat in ihrem Ladenlokal in Gelsenkirchen eine kleine Unterschriftensammlung gestartet, um die Solidarität mit ihrem Kollegen Alassa Mfouapon zu organisieren. Im Schaufenster informieren sie die Passanten über diesen Skandal.

People to People