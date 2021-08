Als Kontrast dazu der Wahlkampfauftakt der CDU in Berlin zum „Start in die heiße Wahlkampfphase“ mit den drei führenden Köpfen Merkel, Söder und Laschet. Damit nichts schief gehen kann und die richtigen Bilder für die TV-Anstalten gesendet werden konnten, fand die Veranstaltung vor handverlesenem Publikum statt: nämlich vor geanu 100 Personen, „gestellt von CDU und Junger Union sowie Mitarbeitern des Konrad Adenauer-Hauses.“ (1)

In Berlin die Krise – in Hannover die Zukunft. Das lässt sogar CDU-Wähler verzweifeln. So heißt es in einem Leserbrief in den Ruhrnachrichten vom 24. August: "Seit ich wählen darf, mache ich das Kreuz bei den 'Schwarzen'. … Aber die Partei ist nicht mehr stark. … Kein inhaltliches Wahlkampfthema, das Maskendeals überstrahlen könnte. Keine Persönlichkeiten in Ministerien, die auch nur annähernd das Gefühl vermitteln, die aktuellen Krisen (Afghanistan, vierte Welle, etc.) im Griff zu haben. Kein charismatisches Personal an der Spitze. Beim Wahlkampfauftakt hätten sie die 'Besucher mitgerissen'. 100 Delegierte! Nicht repräsentativ, sondern so parteiergeben, dass sie sogar die Bekanntgabe der Bingozahlen frenetisch bejubelt hätten. Zum ersten Mal graut's mir vor der nächsten Regierung – egal wer sie stellt.“

Stimmt! Damit das Grauen ein Ende hat, ist auch für ehemalige CDU-Wähler die Wahl der Internationalistischen Liste/MLPD eine echte Alternative!