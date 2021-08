Kolumbien: Glencore, Teil der Prodeco-Gruppe, entlässt 64 Arbeiter

Das multinationale Unternehmen beabsichtigt, seine Arbeits- und Rentenverpflichtungen zu beseitigen, obwohl sich verschiedene Regierungsstellen wiederholt geweigert haben, die Bergbautitel, für die es verantwortlich ist, zurückzugeben und die Massenentlassung von Arbeitnehmern zuzulassen. Angesichts dieser rechtlichen Hindernisse hat sich das Unternehmen dafür entschieden, die Belegschaft und die Gewerkschaften schrittweise zu entlassen und dabei Artikel 67 des Gesetzes Nr. 50 von 1990 zu missbrauchen, der es den Unternehmen erlaubt, Massenentlassungen vorzunehmen, wenn sie nachweisen können, dass sie sich in finanziellen, technischen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, was sie bisher nicht beweisen konnten.

Im Rahmen dieser Strategie hatte die Prodeco-Gruppe bereits im vergangenen Februar mehr als 100 Mitarbeiter entlassen. Die Schlichtungsentscheidungen der Prodeco-Gruppe lassen nicht nur mehr als hundert Familien ohne Einkommen zurück, sondern schwächen auch die gewerkschaftliche Aktion, die einzige, die ein schweres Arbeitsmassaker stoppen kann und die weiterhin nach einer würdigen Alternative für eine Region sucht, die ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre natürlichen Ressourcen und ihre gesamte Belegschaft für die Minen im so genannten Bergbaukorridor von Cesar sowie in den Häfen des Departements Magdalena gegeben hat.

Sintracarbón mit seinen Zweigstellen in La Jagua und Ciénaga fordert das Arbeitsministerium, das den formellen Antrag von Prodeco auf Massenentlassung aller Arbeiter in den Minen und im Hafen noch nicht genehmigt hat, auf, diesem langsamen, aber stetigen Ausbluten der Belegschaft ein Ende zu setzen, denn wenn dies so weitergeht, wird sich das Unternehmen am Ende durchsetzen und diejenigen, die ihr Leben für die Erwirtschaftung von Lizenzgebühren für die kolumbianische Nation gegeben haben, in Elend und Arbeitslosigkeit zurücklassen. Das schweizerische multinationale Unternehmen Glencore ist alleiniger Anteilseigner der Prodeco-Gruppe und besitzt seinerseits 100 Prozent der El Cerrejón-Mine im Departement La Guajira.

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN (Gewerkschaft der Arbeiter der Kohleindustrie)