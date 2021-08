Recklinghausen

Lohnnachschlag ist nötig!

Während Tausende ihre Arbeit als Leiharbeiter in der Industrie, in Kleinbetrieben verloren, machten große Konzerne wie Daimler und VW in der Wirtschaft– und Corona-Krise unerwartete Gewinne, auch Hella mit 510 Millionen Euro.

Aus Kollegenzeitung „Der Scheinwerfer“