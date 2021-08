Nudelstarke Streikaktionen bei Alb-Gold-Tochter in Riesa

52 Mio. Euro machte diese insgesamt Gewinne seit 2005; nicht zuletzt aus den Beschäftigten der Tochter im sächsischen Riesa mit ihren Ost-Niedriglöhnen herausgeholt. Doch der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. "Die Beschäftigten von Teigwaren Riesa haben 2019 Geschichte geschrieben. In einem harten Arbeitskampf erstritten sie sich in kurzer Zeit erst den Betriebsrat und dann den Manteltarifvertrag." (1)

Seit zwei Wochen streiken die Arbeiter und Angestellten mit ihrer Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG immer wieder bis zu 24 Stunden: Für einen Tarifvertrag mit deutlichen Lohnerhöhungen - gegen Niedriglöhne. So erhalten etwa 80% der Beschäftigten einen Stundenlohn von 13€ oder weniger!Hauptziel ihres Kampfes ist die „bestehende Lohnlücke von über 700 Euro im Monat gegenüber Nudelproduzenten in Westdeutschland zu schließen.“ (2) Dazu soll ein Stufenplan vereinbart werden mit dem Ziel der Lohnan leichung.

Dafür haben die Gewerkschafter schon Flugblätter vor dem Stammwerk im schwäbischen Trochtelfingen verteilt und am 19. August eine Kundgebung und Demonstration in der Innenstadt von Riesa organisiert. Dabei sind sie auf viel Solidarität in der Bevölkerung gestoßen. Denn insbesondere die auf Verlangen der Monopole zementierten, deutlich schlechteren Lohn- und Arbeitsverhältnisse in Ostdeutschland und die damit verbundene Spaltung der Arbeiterbewegung, ist ein Politikum.

Die Geschäftsführung von Alb-Gold versucht bisher vergeblich, die Streikenden einzuschüchtern. So mit dem Schreckgespenst der „drohenden Insolvenz“. Auch argumentiert sie, dass sie aus rechtlichen Gründen für die Tarifverhandlungen in Riesa nicht zuständig sei. Nur zu dumm, dass einer der beiden Geschäftsführer in Riesa der Sohn André Freidler ist.

Unter der Losung „Für die Kampfeinheit in Ost und West!" wird die Internationalistische Liste / MLPD im Bundestagswahlkampf mithelfen, die Solidarität mit der Belegschaft in Riesa zu organisieren.

Soli-Botschaften an lbz.ost@ngg.net