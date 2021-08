Ökumenisches Begleitprogramm in Palästina analysiert Wahlprogramme

Wer sich über den Verlauf des 4. Rebellischen Musikfestivals in Gelsenkirchen auf dem Laufenden halten will, kann dies über #rebellischesmusikfestival und @PWeispfenning tun. Dort gibt es in loser Folge kleine Ausschnitte und neue Bilder vom Programm. Also immer wieder reinschauen, wer nicht dabei sein kann! Die WAZ berichtete gestern in ihrer Lokalausgabe für Gelsenkirchen im Internet: "Rebellisches Musikfestival darf nun doch stattfinden" (hier der Artikel).