Punjab: Farmer blockieren Gleise

Am Montag startete die Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion (XR) eine 14-tägige Protestaktion in London. Tausende versammelten sich auf dem Trafalgar Square, während gleichzeitig Hindernisse in der Innenstadt aufgebaut wurden. In einer Erklärung heißt es, dass angesichts der weltweiten Feuer-, Überschwemmung- und Hungerkrisen Sofortmaßnahmen notwendig seien. Die Polizei trug einzelne Demonstranten weg und nahm sie vorübergehend fest.