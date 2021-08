Rebellisches Musikfestival schwungvoll gestartet!

Es gab ja einen großen Erfolg zu feiern: Nach tagelangem Tauziehen genehmigte das Bauamt der Stadt Gelsenkirchen den Bauantrag - das drohende Verbot ist vom Tisch, das Festival findet wie geplant und von vielen Freiwilligen vorbereitet statt!

Pünktlich um 16 Uhr begrüßte die Festivalleitung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nah und Fern. Ab 16.30 Uhr startete dann das vielfältige Musikprogramm mit Jonas von Kommando: Umsturz und Arbeiterliedern. Zu Beginn des Musik- und Kulturblocks "Refugees are welcome" sprach Alassa Mfouapon, der im Kampf gegen seine angedrohte Abschiebung nach Kamerun viel Solidarität erfährt. Er rief dazu auf, dass Geflüchtete und Einheimische, besonders die Jugend, sich in der Rebellion gegen Repression und Rechtsentwicklung der Regierungen zusammenschließen.

Der Platz ist liebevoll und sorgfältig vorbereitet - Infopoints, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Zwischendurch regnet es zwar ab und zu, aber das tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Es lohnt sich unbedingt, heute Abend oder morgen vorbeizuschauen!

