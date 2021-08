Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI

Solidarität mit dem afghanischen Volk!

Was sich derzeit in Afghanistan abspielt, ist eine menschliche Tragödie von furchtbaren Ausmaßen. Und – sie war vorhersehbar. Die "WAZ" berichtet am 18. August unter Berufung auf eine Sozialarbeiterin in Kabul, dass die afghanischen Frauen den Taliban ihren angeblichen plötzlichen Sinneswandel nicht abnehmen – im Gegenteil, sie fürchten, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen, und dass alle Frauen und Mädchen ab 12 Jahren, die noch keinen Mann haben, zwangsverheiratet werden.

Pressemitteilung (Auszug)