Solidaritätsaktion für Alassa Mfouapon am 26. August

Alassa Mfouapon ist Aktivist der bundesweiten Flüchtlingsbewegung und Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International. Wegen des martialischen Polizeiüberfalls auf die Erstaufnahmestelle in Ellwangen 2018 verklagte er das Land Baden-Württemberg und bekam in weiten Teilen Recht. Jetzt erhielt er vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor knapp drei Wochen die Aufforderung, bis zum 13. August in das Bürgerkriegsland Kamerun auszureisen, weil sein Asylantrag offensichtlich unbegründet sei.

In ungehöriger Weise werden in der Begründung dieses Amtes seine Flucht und die Fluchtgründe in Zweifel gezogen, wird von seiner "angeblichen Ehefrau" gesprochen und auch der Tod seines Sohnes im Mittelmeer in Zweifel gezogen. Eine Respektlosigkeit! Will sich hier Bundesinnenminister Seehofer wegen der erlittenen Schlappe vor Gericht rächen?

Solidarität International tritt für das Recht auf Flucht ein. Wir unterstützen Alassa Mfouapon und andere Flüchtlinge, die in gleicher Weise abgeschoben werden sollen. Wir sehen in Haiti, in Afghanistan ganz aktuell, wie die Politik der Herrschenden immer neue Fluchtursachen schafft. Wieder werden Menschen keinen anderen Ausweg sehen, als ihr Land, ihre Heimat in der Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit zu verlassen.

Gegen die Abschiebungsdrohung haben Alassa Mfouapon und seine Anwälte Klage eingereicht. Als erster Erfolg wurde eine Aufschiebung von drei Wochen erstritten.

Wir protestieren gegen die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der EU. Für das Recht auf Flucht! Asyl für Alassa und alle Demokraten! Alassa bleibt hier!

Am gleichen Tag wird auch eine Solidaritätsaktion in Duisburg stattfinden. Mehr dazu hier.