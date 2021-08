Streiks von Plantagenarbeitern

In der Gummiplantage PT Wanamukti Wisesa in Tebo in der indonesischen Provinz Jambi traten am 19. August hunderte Tagelöhner in den Streik. Sie ferdern höhere Löhne, Arbeitsschutzkleidung und längere Arbeitszeiten. Oft bekommen sie nur 1-2 Wochen Arbeit im Monat. Davon können sie nicht leben. In der Provinz Bengkulu streiken der Palmölplantage PT Gajah Sakti Sawit für einen neuen betrieblichen Tarifvertrag. Dabei geht es vor allem um höhere Zulagen für Wohnen, Strom, Wasser, Transport usw.