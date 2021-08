Über 60 Afghaninnen und Afghanen und 13 amerikanische Soldaten sterben bei IS-Anschlag

Die Bomben zweier Selbstmordattentäter explodierten inmitten Tausender Menschen, die hofften, doch noch einen Platz in einem der letzten Evakuierungsflüge zu ergattern. Unter den Opfern sind auch 13 US-Soldaten, die den Flughafen bewachten. Das ist die höchste Zahl von Soldaten der amerikanischen Besatzer-Armee seit zehn Jahren, die in Afghanistan starben. Ein weiterer Sprengsatz detonierte in einem nahe gelegenen Kabuler Hotel.

Die MLPD verurteilt den feigen Terroranschlag entschieden und spricht den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Den Verletzten wünscht sie von Herzen, dass sie ihren Verletzungen nicht erliegen und wieder gesund werden.

Gleichzeitig lehnen wir die Verherrlichung der bei dem Anschlag getöteten US-Soldaten als "Helden" und die Vergeltungsdrohungen von US-Präsident Joe Biden ab. Die amerikanische Besatzerarmee und ihre Verbündeten aus 40 Ländern, darunter vornedran die Bundeswehr, haben gestützt auf die jeweiligen afghanischen Lakaienregierungen 20 Jahre lang Afghanistan unter ihrer Knute gehalten, die Bevölkerung unterdrückt, um ihre imperialistischen Interessen durchzusetzen. Mit den Taliban haben sie vor deren Vormarsch Absprachen getroffen, am Aufbau des IS haben sie ebenfalls mitgewirkt.