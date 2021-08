unteilbar-Demo am 4. September

2018 hatten bis zu 250.000 Menschen an der ersten großen #unteilbar-Demo teilgenommen - mit einem kämpferischen Block des Internationalistischen Bündnisses und der Montagsdemonstration.

Bei den Landtagswahlen in Thüringen fanden Aktionen statt, mit der Wahlempfehlung nur für im Parlament vertretene Parteien (bei kleineren Parteien seien die Stimmen verloren) und dem Versuch der wütenden antikommunistischen Ausgrenzung der MLPD.

Die Grünen wollen mit #unteilbar am 4. September für eine "klimagerechte Gesellschaft" demonstrieren - und natürlich für die Wahl ihrer Partei am 26. September."Klimagrechtigkeit", das ist bei den Grünen ein "Pakt mit der Industrie", wie Annalena Baerbock bei ihrer Nominierung zur Kanzlerkandidatin proklamierte. Das bedeutet, dass die Hauptverursacher der drohenden globalen Umweltkatastrophe "Entschädigungszahlungen" bekommen sollen, wenn eine ihrer Dreckschleudern stillgelegt wird. Was wir tatsächlich brauchen: Einen gesellschaftsverändernden Kampf für den echten Sozialismus, um die Umwelt vor der Profitwirtschaft zu retten!



Von der MLPD werden Genossinnen und Genossen aus Berlin und dem Landesverband Ost an der Demo teilnehmen und dort für die MLPD auftreten.