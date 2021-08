Internationalismus-Live Veranstaltung zu Afghanistan

Vertreterin der RAWA kommt in die Horster Mitte

Aus aktuellem Anlass führt die MLPD am kommenden Mittwoch, dem Kampftag gegen Faschismus und Krieg, am 1. September, eine Internationalismus Live-Veranstaltung zur aktuellen Lage in Afghanistan durch. Gast wird eine Vertreterin der Revolutionären Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA) sein.

Von hodo