Warum Markus Söder vor dem "Linksrutsch" warnt

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte am 7. August der "Welt am Sonntag", es sei "höchste Zeit, wegzukommen von Nebensächlichkeiten" im Bundestagswahlkampf. Stattdessen müssten intensive Debatten über die "Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland" ins Zentrum rücken. Dem BDI schweben dabei so Dinge vor wie die weitere Heraufsetzung des Rentenalters auf bis zu 70 Jahre, "verschiedene, aufeinander abgestimmte Förderprogramme" zu Gunsten der Monopolprofite, ein "besserer Zugang zu öffentlichen Daten" für Unternehmen oder der Abbau von Hemmnissen bei der Durchsetzung von Groß- und Infrastrukturprojekten.

Ganz in diesem Sinne bekannten sich in der 100-minütigen Triell-Runde bei RTL am letzten Sonntag alle drei Kanzlerkandidaten zur „Wirtschaftsnähe“. Wenn sie von "Wirtschaft" reden, meinen sie allerdings die großen internationalen Monopole, die die gesamte Gesellschaft ihrer Alleinherrschaft untergeordnet haben.

Auch Markus Söder (CSU) stimmte im ARD-Sommerinterview am 29. August in diesen Chor ein. Das „zarte Pflänzchen Wirtschaft, die gerade mal die Corona-Krise überstanden hat“, dürfe nicht beschnitten werden, sondern „man müsse es düngen, gießen, damit es wächst“. Allerdings kann bisher von einer Überwindung der Corona-Krise genauso wenig die Rede sein wie von einer Überwindung der mit ihr verzahnten Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Was da "gedüngt" werden soll, ist das Bestreben der Übermonopole mit Hauptsitz in Deutschland, als Gewinner aus der Krisen hervorzugehen.

Ihr weiteres Wachstum geht einer mit der Zerstörung der Lebensgrundlagen, der Überausbeutung von Mensch und Natur sowie imperialistischen Kriegen – garniert mit kleinen sozialen Zugeständnissen und ökologischen Lippenbekenntnissen.

Die bürgerlichen Parteien wissen sehr genau, dass sich eine wachsende Kapitalismuskritik und ein Trend unter den Massen für eine linke, fortschrittliche Politik entwickelt. Angesichts des bisher heillosen Wahlkampfdebakels der Unionsparteien und ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) malt Markus Söder die antikommunistische Scheinalternative an die Wand: „Linksrutsch für Deutschland oder bürgerliche Regierung.“ Eine von CDU und CSU geführte Regierung würde "Stabilität gewährleisten, nicht alles auf den Kopf stellen, keine Revolution machen, so wie es eine Linkskoalition machen würde“.

Kaum ausgesprochen, warnen Laschet und andere Spitzenpolitiker von CSU und CDU vor einer Regierungsbeteiligung der Linkspartei. Das treibt absurde Blüten, wenn Laschet wieder die "rote Socken" hervorholt oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Olaf Scholz (SPD) als "Staatsratsvorsitzenden" tituliert. Natürlich wissen Söder und Dobrindt genau, dass die Linkspartei weder die Revolution noch wirklichen Sozialismus will. Vor allem bei Kapitalisten und gut verdienenden Kleinbürgern soll damit Angst vor einem vermeintlich sozialistischen Wahlergebnis mobilisiert werden.

Sicher richtet sich dieser antikommunistische Kreuzzug auch gegen die Konkurrenz einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei und soll die Unionsparteien aus ihrem Umfragetief bringen. Vor allem wird damit der Antikommunismus auf modifizierte Weise in die Gesellschaft getragen - gegen das wachsende Ansehen des wissenschaftlichen Sozialismus und die MLPD als einzige Kraft, die in Deutschland dafür steht. Die modifizierte Wahlkampf-Strategie der Unionsparteien unterstreicht ein weiteres Mal, wie der Antikommunismus stets aus der Defensive heraus agiert.

Dennoch nehmen sich immer mehr Menschen die Freiheit, über den Tellerrand dieses Systems hinaus zu denken, lassen sich vom Antikommunismus nicht mehr so einfach ins Boxhorn jagen und diskutieren mit der Internationalistischen Liste / MLPD im Wahlkampf über die sozialistische Alternative.

Söder graut es vor diesem Linkstrend contra der Rechtsentwicklung der Regierung und sämtlicher bürgerlicher Parteien: Wovon träumt er, dass die Linkspartei, die Grünen, geschweige denn die SPD eine Revolution wollten? Das ist durchschaubare Augenwischerei.

Es ist zu begrüßen, dass die Monopole sich so offen in den Wahlkampf einschalten und die Auseinandersetzung um die Alternative Antikommunismus contra kommunistischer Freiheitsideologie damit noch offener in sein Zentrum rückt. Das erleichtert, zu erkennen: „1000 Krisen, eine Ursache: Kapitalismus!“ - „1000 Lügen, eine Ursache: Antikommunismus!“ und „1000 Krisen, eine Lösung: Sozialismus!“ Ob Scholz, Söder, Laschet oder Berbock – deine Stimme für diese Leute stärkt den Profit- und Machtinteressen der internationalen Monopole. Diesmal keine halben Sache - Internationalistische Liste / MLPD wählen! Wir laden ein, sich am Wahlkampf der Internationalistischen Liste/ MLPD zu beteiligen und selber aktiv zu werden.