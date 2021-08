Weg mit der Verbotsdrohung gegen das Rebellische Musikfestival!

Musikgruppe UMUDA HAYKIRIS

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Karin Welge, sehr geehrte Damen und Herren, von Beginn an nehmen wir als Musikgruppe an dem Rebellischen Musikfestival teil. Bereits in den vergangenen Jahren war Ihre Haltung zu dem selbst organisierten, friedlichen Musikfestival sehr politisch. Auch in diesem Jahr ist die Androhung des Verbots des Festivals Ihrerseits eine politische Reaktion auf das Erfolg des Rebellischen Musikfestivals. Dieses Festival verbindet unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die für eine anti-diskriminierende, anti-faschistische und gerechte Zukunft stehen. Aus diesem Grund solidarisieren wir uns mit dem Rebellischen Musikfestival und protestieren gegen Ihre politische Haltung, dass Festival zu verbieten. Wir werden mit unseren Instrumenten und unseren Liedern auf dem Festivalgelände in Gelsenkirchen sein. Ganz egal, ob Sie es zulassen oder nicht! Mit freundlichen Grüßen, Musikgruppe UMUDA HAYKIRIS

OPEL-Betriebsrat Steffen Reichelt

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung Gelsenkirchen, ich protestiere entschieden gegen die Versuche Ihres Bauamtes, das Rebellische Musikfestival im Nienhauser Park zu sabotieren. Wie weit haben Sie sich selbst denn bereits von allen demokratischen Ansprüchen entfernt, wenn Sie sich mitten im Bundestagswahlkampf derart politisch und antikommunistisch instrumentalisieren lassen? Sicherlich verwundert Ihr Vorgehen nicht allzu sehr, wenn man Ihre Behinderungen gegen den Kultursaal der Horster Mitte und gegen die Aufstellung des Lenin-Denkmals in Erinnerung hat. Mehr als das aber habe ich in Erinnerung, wie Sie mit allen diesen bürokratischen Winkelzügen recht jämmerlich gescheitert sind. Gehen Sie davon aus, dass Sie auch in diesem Fall eine politische Niederlage einstecken werden. Als Mitglied des Betriebsrats von Opel in Bochum und der IG Metall habe ich gemeinsam mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen das Rebellische Musikfestival sowie auch die Internationalen Pfingstjugendtreffen in Ihrer Stadt besucht und aktiv unterstützt. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein. Das Rebellische Musikfestival wird stattfinden.

Mit freundlichen Grüßen/Best regards, Steffen Reichelt, Betriebsrat

Solidarität International e. V. (SI)

Protest gegen die Verweigerung der Genehmigung des Bauantrags zur Durchführung des Rebellischen Musikfestivals am 27. August und 28. August 2021. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Karin Welge, mit Empörung und völligem Unverständnis haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Rebellische Musikfestival vom Bauamt der Stadt Gelsenkirchen verboten wurde. In einer E-Mail des Bauamts hieß es: „Der Bauantrag für das 'rebellische Musikfestival' kann unter Zugrundelegung der eingereichten Unterlagen nicht genehmigt werden“. Dies einen Tag vor Beginn des Festivals dem Veranstalter mitzuteilen, ist besonders unverschämt angesichts der Tatsache, dass die Anträge zur Genehmigung schon im Juni der Stadt vorlagen. Es wäre reichlich Zeit gewesen, sich mit dem Veranstalter auseinanderzusetzen und Fehlendes zu klären. Die kurzfristige Absage widerspricht jeder demokratischen Gepflogenheit. Die kurzfristige Absage legt den Schluss nahe, dass seitens der Stadt und des Bauamtes Gelsenkirchen kein Wert auf eine konstruktive Jungendarbeit gelegt wird! Dabei ist es eine essentielle Aufgabe der Behörden, Jugendlichen kulturelle, friedliche und gemeinsame Betätigung zu ermöglichen! Solidarität International e.V. (SI) ist seit Anfang an Unterstützer des Festivals und wir werden dies weiterhin tun! Wir fordern die sofortige Aufhebung des Verbotes und jegliche Unterstützung für das Festival! Mit freundlichen Grüßen, i.A. der Geschäftsstelle von SI, Armin Kolb (Sprecher), Waltraut Bleher (Kassiererin)

Liedermacher Nümmes

Da versuchen staatliche Bürokraten immer wieder und nun zum zweiten Mal Herr Seehofer höchstpersönlich, das Rebellische Musikfestival und das Pfingstjugendtreffen zu verhindern und jedesmal scheitern sie mit Wumm daran. Was das den Seehofers für Alpträume in der Nacht beschert, darüber werde ich singen auf dem Festival in Gelsenkirchen. So laut, dass es vom Gelsenkirchener Bauamt bis ins Innen-Mysterium schallt: „Seehofer Nächte sind lang …“. Solidarische Grüße, Karl Nümmes, Liedermacher früher Hagen, jetzt Berlin

Jugendverband REBELL, Karlsruhe

Sehr geehrte Stadtverwaltung Gelsenkirchen! Gestern haben wir davon erfahren, dass das Rebellische Musikfestival am kommenden Wochenende im Nienhauser Park abgesagt werden soll, vorgeblich aus baulichen Gründen. Wir sind erschrocken darüber und protestieren entschieden dagegen. Wir fordern Sie auf: Nehmen Sie dieses drohende Verbot zurück! Es handelt sich beim Festival um eine Veranstaltung für die Zukunft der Jugend, also genau das Richtige für die Stadt Gelsenkirchen. Das Festival greift viele wichtigen Themen auf, die Jugendliche heute haben und organisiert diese: Kampf gegen Faschismus, für die Rettung der Umwelt, für die Rechte der Flüchtlinge. Und dabei ganz aktuell: der Protest gegen die drohende Abschiebung von Alassa Mfouapon, der sich als Organisator im Kampf um die Rechte von Geflüchteten hervorgetan hat. Oder auch der Protest gegen die menschenverachtende Politik in Afghanistan. Und nicht zuletzt: Dieses Festival ist selbstorganisiert. Das bedeutet, zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene, nicht nur von unserem Jugendverband, haben lange Zeit im Voraus dieses Veranstaltung geplant und mit Liebe zum Detail vorbereitet. Gerade der Schutz vor Coronainfektionen ist da ganz wichtig, daher gibt es auch ein sehr durchdachtes Konzept für den Gesundheitsschutz. Auch sonst gibt es nichts, was die Teilnehmer in irgendeiner Art und Weise gefährden könnte. Da Ihnen alle nötigen Unterlagen vorliegen, nochmal die dringende Bitte: Lassen Sie das Festival stattfinden!

Jugendverband Rebell Karlsruhe

Bundesweite Initiative Ökologischer Wiederaufbau in Kobanê / Demokratische Föderation Nordsyrien - Rojava

Protest gegen die Verweigerung der Genehmigung des Bauantrags zur Durchführung des Rebellischen Musikfestivals zum 27. August und 28. August 2021. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Karin Welge, mit großer Empörung haben wir zur Kenntnis genommen, dass durch das Bauamt der Stadt Gelsenkirchen kurzfristig die für die Durchführung des Rebellischen Musikfestivals wichtige Genehmigung eines entsprechenden Bauantrags der Veranstalter verweigert wurde.

Wie ist das möglich, wenn der/den Behörde(n) bereits Monate zuvor bekannt ist, dass das Musikfestival stattfindet? Gibt es hier andere Gründe, dass Musikfestival nicht möglich zu machen?

Objektiv kommt es dem Versuch eines Verbots dieser antifaschistischen Veranstaltung für Jugendliche sehr nahe.

Es wäre doch gerade im Interesse der Stadt und dessen Ansehens in der breiten Öffentlichkeit, solche Events nachdrücklich und ausdrücklich zu unterstützen, ja sogar an der Umsetzung mitzuwirken.

Unsere Initiative „Ökologischer Wiederaufbau in Kobanê“ hat bereits in den vergangenen Jahren, dass rebellische Musikfestival unterstützt und mit einem Stand über unsere Arbeit informiert. Auch dadurch wurde es möglich auf die Geburtsklinik in Kobanê eine Solaranlage zu errichten.

Wir fordern sie auf, alles dafür zu tun, dass das Musikfestival stattfindet und die Genehmigung umgehend zu erteilen.

Wir bitten um Antwort!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Christian Jooß, Göttingen

Eckehard Osimitsch



Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Jugendverband Rebell Braunschweig protestiert dagegen, dass spontan die Durchführung des Rebellischen Musikfestivals in Nienhausen am 27./28.08.2021 durch das Bauamt Gelsenkirchen verweigert wird. Alle organisatorischen Anforderungen wurden im Vorfeld erfüllt und im regelmäßigen Kontakt gab es keine Andeutungen, dass Auflagen nicht erfüllt wurden.

Das Rebellische Musikfestival wird seit Jahren erfolgreich und selbstorganisiert durchgeführt. Es ist ein kulturvolles Gegenprogramm zu überteuerten Festivals, wo Drogen und Sexismus an der Tagesordnung stehen. Beim Rebellischen Musikfestival werden Solidarität, Zusammenhalt, Internationalität, Antifaschismus und Selbstorganisation großgeschrieben. Schon 2018 fand es in Thüringen erfolgreich gegen Polizeiterror und mit viel Zustimmung und Solidarität der Anwohner statt.

Wir sagen: Das Rebellische Musikfestival muss stattfinden! Wir fordern hiermit die Stadt Gelsenkirchen und das Bauamt auf, das Festival ordnungsgemäß zuzulassen, so wie wir ordnungsgemäß die Auflagen erfüllt haben. Weiter werden wir eine politische und antikommunistische Unterdrückung unseres fortschrittlichen Festivals nicht dulden und dagegen die Solidarität organisieren.

Freundliche Grüße

Antonia Boy und Philipp Schwartz vom Jugendverband REBELL Braunschweig

Internationalistisches Bündnis:

Protest gegen die Verweigerung der Genehmigung des Bauantrags zur

Durchführung des Rebellischen Musikfestivals zum 27. August und 28. August 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Karin Welge,

mit großer Empörung haben wir zur Kenntnis genommen, dass durch das Bauamt der Stadt

Gelsenkirchen kurzfristig die für die Durchführung des Rebellischen Musikfestivals wichtige

Genehmigung eines entsprechenden Bauantrags der Veranstalter verweigert wurde, was

objektiv dem Versuch eines Verbots dieser antifaschistischen Veranstaltung für Jugendliche

zumindest erschreckend nahe kommt. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Entscheidung

gefällt worden sein soll, ohne dass es während der Bearbeitung des Vorgangs durch Ihre

Behörden Hinweise auf etwaige Verhinderungsgründe gegeben hätte.

Wir möchten Sie auffordern, sich zu diesem Vorgang zu äußern. Ebenso fordern wir Sie auf, im

Sinne der Jugendlichen und der Öffentlichkeit zu handeln und konstruktiv an an der Umsetzung

des Rebellischen Musikfestivals mitzuwirken.

Die Stadt hat keinesfalls das Recht, fortschrittliche, aber eventuell politisch unliebsame

Veranstaltungen mit bürokratischen Winkelzügen unmöglich zu machen oder den Versuch zu

unternehmen. Die Plötzlichkeit der Entscheidung des Bauamts bei fortgesetzter Kooperation

mit der Stadt Gelsenkirchen seitens der Veranstalter erscheint nur schwer anders zu erklären,

als dass hier solche Motive eine Rolle spielten.

In Erwartung Ihrer zeitnahen Antwort verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

für die zentrale Koordinierungsgruppe (zKOG)

Fritz Ullmann

Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses der zentralen Koordinierungsgruppe



Sehr geehrte Stadtverwaltung Gelsenkirchen,

soeben habe ich von dem drohenden Verbot des rebellischen Musikvestivals erfahren und protestieren entschieden gegen solch ein Vorgehen! Einen Tag vor dem Beginn, das riecht förmlich nach dem Versuch politisch motiviert dieses vorbildliche Jugendevent zu verhindern.

Wir haben Jugendliche mobilisiert, die Anreise und Finanzierung mit den Eltern geklärt und wir werden auf jeden Fall kommen und für die Durchführung des Festivals protestieren.

Ein selbst organisiertes, selbst finanziertes antifaschistisches Musikvestival zu unterdrücken, das spielt den Brandstiftern von AfD bis NPD genau in die Hände!

Hier in Thüringen erleben wir regelmäßig, wie mit sogenannten "Rechtsrock"-Veranstaltungen die Jugend für eine völkisch-nationalistische bis faschistische Gesinnung geworben wird. Gegen diese Richtung stemmen wir uns mit aller Kraft, und dann solche Behinderungen für antifaschistische Bewegungen durch die Stadtverwaltung - oder gab es "Anweisung von oben"?

Ich gehe fest davon aus, dass das rebellische Musikvestval stattfinden wird und die bürokratischen Behinderungen zurück genommen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas May, Stadtrat des Eisenacher Aufbruch



Gedanken von Olaf:

Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Geplante Abschiebung von Alassa Mfouapon,

Kontenkündigungen, versuchtes Verbot des Rebellischen Musikfestivals.

(…) Aber wohl gemerkt, erst nur bedroht, wegen Schikanen durch das Bauamt in Gelsenkirchen.

Die Organisatoren sind entschlossen es durchzuführen,

rufen zum Kommen auf, und setzen gerade alle Gerichtshebel in Bewegung. (…) Solidarität mit Alassa Mfouapon und anderen von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen! (...)

Um das Maß voll zu machen startete heute vorm Essener Landgericht ein Prozess gegen Kontokündigungen gegen prominente Mitglieder der MLPD

und ein der MLPD nahestehender Verlag. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet für ihre Kündigung Gründe zu nennen, muss sich aber jetzt zu dem Vorwurf äußern, dass diese Gründe politisch motiviert seien. (…) Das ist eine Frage, die eigentlich alle Demokraten angeht.

Es geht hierbei nicht um Zustimmung zu einer bestimmten Politik oder Weltanschauung,

sondern um das Prinzip, dass auch Marxisten-Leninisten unveräußerliche Grundrechte haben.

Und das Recht auf ein Bankkonto gehört mit dazu.

Gruß vom Olaf.



An die Stadtverwaltung von Gelsenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Empörung habe ich davon erfahren, dass Sie den Versuch unternehmen, das Rebellische Musikfestival zu verbieten. Offensichtlich gehören Sie zu der Sorte Bürokraten, die aus Ihren zahlreichen Niederlagen in vergangenen Zeiten nichts gelernt haben. Auch dieses Mal wird es so sein, da bin ich mir sicher. Aber darum geht es Ihnen ja auch nicht. Mit Schikane und Negativwerbung soll die Bevölkerung von einem Musikfestival ferngehalten werden, das sich gegen Faschismus, Rassismus und Antikommunismus wendet und für internationale Solidarität eintritt - in Wahlkampfzeiten ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Wollen Sie mit Ihrem Vorgehen das angeschlagene Image der bürgerlichen Parteien etwa aufpolieren? Ich werde jedenfalls mit meinen deutschen und ausländischen Freunden anreisen und freue mich jetzt schon auf ein super Festival.

Marion Zuckschwerdt, Balingen

Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit protestiere ich entschieden gegen das geplante Verbot des rebellischen Musikfestivals am 27.08/28.08.2021 in Gelsenkirchen. Es ist mehr als offensichtlich, dass für dieses Verbot lediglich politische, offen gesagt antikommunistische Gründe Grundlage sind.



Bereits 2018 sollte in Thüringen unter fadenscheinigen Gründen dieselbe Veranstaltung verboten werden, die Stadt Gelsenkirchen tritt nun also in die gleichen Fußstapfen. damals wie heute dürfte jedem klar sein, dass die wirklichen Verantwortlichen im Berliner Innenministerium, sprich in Person von Innenminister Seehofer zu finden sind.



Will sich die Stadt Gelsenkirchen wirklich zum Handlanger einer immer weiter nach rechts driftenden Bundesregierung machen? Oder haben Sie etwa schon die Blamage des vergangenen Jahres vergessen, als die Aufstellung der Lenin-Statue unter genauso hanebüchenen Gründen verboten werden sollte?



Gerade als klassische Arbeiterstadt sollte Gelsenkirchen stolz darauf sein, ein von der Jugend selbst organisiertes fortschrittliches Musikfestival, welches sich offen gegen jede Art von Rassismus, Faschismus, Sexismus und Unterdrückung wendet, durchführen zu können. Oder haben die Verantwortlichen der Stadt Gelsenkirchen etwa etwas gegen den Kampf für eine wirklich demokratische und freie Gesellschaft?

Ich fordere Sie daher nochmals eindringlich auf, das angedrohte Verbot zurückzunehmen.



Dietz Kippschull, Mitglied Solidarität International



An die Stadt Gelsenkirchen,

sehr geehrte Damen und Herren!

Ich fordere Sie dringendst auf, das augenscheinliche Verbot auf kaltem Wege, gegen das seit langem geplante Rebellische Musikfestival im Nienhauser Park aufzuheben.

Ihre vorgeschobenen Begründung ist unverschämt, erst geht's um " weitere notwendige Präzisierungen" vom Bauamt ihrer Stadt und dann urplötzlich sind die eingereichten Unterlagen nicht mehr Genehmigungsfähig.

Wer das glaubt wird selig...

Wir kommen trotzdem und gerade deshalb unsere Vorbereitungen sollen nicht umsonst gewesen sein.

Monique Schönberner aus dem Bundesbüro von

"Solidarität International e.V."



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Empörung habe ich von dem Verbot des Rebellischen Festivals gelesen. Mit hanebüchenen Begründungen wurde ein selbstorganisiertes, friedliches, drogenfreies und antifaschistisches Festival verboten. Deshalb möchte ich und meine fünf Arbeitskollegen einer Wälzlagerfabrik dagegen protestieren. Wir bitten sie deshalb diese Entscheidung zu überdenken und das Festival stattfinden zu lassen.

Mit freundlichen Grüssen,

Stanislav Puta, Schweinfurt



An die Verantwortlichen in der Stadt Gelsenkirchen,



es ist nicht akzeptal, dass das Rebellische Musikfestival wegen fadenscheinigen Gründen nicht stattfinden soll. Schon beim Bau des Kultursals in der Horster Mitte wurden unhaltbare Gründe vom Bauamt vorgeschoben, warum dieses und jenes nicht ginge. Und nun auch noch beim Festival! Es ist eindeutig, dass dies wieder politisch motiviert ist.

Unsere Gruppe aus Rostock hat sich schon Tickets gekauft und freut sich auf dieses einzigartige Festival. Dafür machen wir auch gerne die längere Anreise nach Gelsenkirchen. Für die Stadt Gelsenkirchen wäre das Festival eine gute Möglichkeit um einen guten Eindruck bei den Besuchern zu hinterlassen. Stattdessen wirkt es so, als würde die Stadtverwaltung den Fokus darauf legen Linke politisch zu unterdrücken, anstatt die Region attraktiver zu machen und bestehende Probleme zu lösen.

Wenn es für dieses Verhalten eine andere Erklärung gibt, hätten wir dazu gerne eine Antwort.



Wir werden auf jeden Fall zum Rebellischen Musikfestival kommen, auch um gegen diese Unterdrückung zu demonstrieren.



REBELL Rostock



Andreas und Janis Fischer, Solingen



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir protestieren gegen die politisch motivierten Schikanen der Stadt Gelsenkirchen, um das Rebellische Musikfestival am 27/28.08.2021 im Revierpark Nienhausen zu verhindern.

Auch eine Stadt Gelsenkirchen weiß, das die Rebellischen Musikfestivals, die der Vergangenheit in Thüringen veranstaltet wurden, diszipliniert und hervorragend organisiert, erfolgreich durchgeführt waren.

Jedoch hat das Land Thüringen versucht, die Festivals politisch zu kriminalisieren, ist daran aber juristisch gescheitert.

Klappt das nicht mit der Kriminalisierung, sollen nun baurechtliche Bedenken herhalten.

Die Politik in Gelsenkirchen, die doch so viel für die Jugend tun will, sollte sich diese Bankrotterklärung ersparen und mit der Festivalleitung zusammenarbeiten.

Während auf der einen Seite linke, perspektivische Veranstaltungen blockiert werden, haben die Verwaltungen bei Großveranstaltungen von Faschisten und Rassisten bundesweit weniger Einwände. Da müssen ganze Stadt-und Dorfgemeinschaften solidarisch ihre Getränkemärkte leerkaufen um ein Ausufern dieser Saufgelage zu verhindern.

Immer weniger Menschen bundesweit haben Verständnis für eine solche politische Heuchelei. Wir auch nicht!

Unterlassen sie die Schikanen gegen das rebellische Musikfestival! Internationale Solidarität, Internationalistische Kultur, Antiimperialistisch, Drogenfrei, dafür steht das rebellische Musikfestival und das steht einer Arbeiterstadt wie Gelsenkirchen ganz sicher gut zu Gesicht!



Janis Fischer (IG Metall Jugend)

Andreas Fischer ( IG Metall Delegierter, Betriebsrat, Schwerbehinderten-Vertrauensmann)



Sehr geehrte Damen und Herren,

wie wir eben erfahren haben, soll das Rebellische Musikfestival nicht

stattfinden. Die vorgeschobenen Begründungen sind scheinheilig und sind

unverschämt.

Am 25.08.2021 hieß es noch morgens in einer E-Mail aus dem Bauamt, das

"es noch um einige notwendige weitere Präzisierungen ginge".

Mittags hieß es urplötzlich in einer E-Mail des Bauamts: „Der Bauantrag

für das 'rebellische Musikfestival' kann unter Zugrundelegung der

eingereichten Unterlagen nicht genehmigt werden“.

Das ist doch ein Verbot auf kaltem Wege.

Wir fordern sie auf, das Verbot der Veranstaltung aufzuheben. Jetzt erst

Recht: Wir fahren auf jeden Fall nach Gelsenkirchen zum Rebellischen

Musikfestival.

Mit freundlichen Grüßen aus Bremen

Matthias Henk - Schallplattenversand JUMP UP



Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Wochen bereiten wir uns mit Jugendlichen aus Thüringen darauf vor an dem morgigen Musikfestival in Gelsenkirchen teilzunehmen.

Ganz plötzlich soll es die Genehmigung dafür aus dem Bauamt, dann doch nicht mehr geben? Wir finden das einen sehr merkwürdigen Vorgang und wollten unseren Unmut mit diesem Schreiben zum Ausdruck bringen. Unabhängig davon haben wir mit dem Wochenende fest gerechnet und werden trotzdem aus Protest anreisen. Viele von uns waren noch nie im Ruhrgebiet und wollten das Festival nutzen, um uns auch mit der Tradition der Bergarbeit in Gelsenkirchen zu beschäftigen.



Mit freundlichen Grüßen



Rebell Erfurt und Thüringen



Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Heidenreich,

gestern erfuhr ich vom angedrohten Verbot des Rebellischen

Musikfestivals, welches diesen Freitag und Samstag im Nienhauser Park

stattfindet und dessen Schirmherr ich bin. Ihnen ist dazu ja auch ein

Protestschreiben des organisierenden Vereins zugegangen.

Seit Monaten führen wir eine intensive Diskussion um die Kultur in

dieser Stadt und wie Kultur gefördert werden kann. An anderer Stelle hat

die Stadt auch neue Formate kompetent unterstützt. Das Gegenteil ist der

Fall gegenüber den Veranstaltern des Rebellischen Musikfestivals. Ein

antifaschistisches, internationalistisches Festival ist ein großer

Imagegewinn für Gelsenkirchen, gerade in einer Zeit der verstärkten

Hetze gegen Geflüchtete und Zuwanderer aus Südosteuropa. Das Festival

wirbt aktiv damit, ohne Drogen zu feiern. Das halte ich für besonders

fördernswert.

Ich protestiere entschieden gegen die plötzliche Verbotsandrohung aus

dem Bauamt. Ich kann mir das nur so erklären, dass von höherer Stelle

aus politischen Gründen interveniert wurde. Ich bitte sie dringend, hier

umzuschalten und den Organisatoren des Festivals kooperativ

entgegenzukommen.

Ich werde das Festival in jeder erdenklichen Weise bei der Durchführung

unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Specht



Aktueller Stand: 25.08.2021

An

die Stadt Gelsenkirchen,

das Bauamt

und zu Händen der Oberbürgermeisterin Karin Welge

Sehr geehrte Damen und Herren,

etwas irritiert musste ich erfahren das sie am 25.08.2021 den Bauantrag auf Grund fehlender Unterlagen nicht erteilen können.

Seit wann wusste die Stadt das das Festival stattfinden soll.

Hmm, was ist das für eine Posse, ist das ein Aprilscherz, da habe ich nur Kopfschütteln für übrig.

Ein Ding der Unmöglichkeit, 2 Tage vor einer Veranstaltung eine Absage aus formalen Gründen zu erteilen.

Als Handwerker für Rohbau und Innenausbau habe ich da kein Verständnis für.

Sicher gibt es Verordnungen , Statik, Brandschutz, Elektrik, Wasser, Gas, Unfallschutz und so weiter und gerade bei kurzfristigen Veranstaltungen ist eine Zeitschiene ein zu halten und wenn nötig von ihnen nach zu fordern und auf fehlende Unterlagen oder Nichtbeachtung von Vorschriften hin zu weisen.

Es geht ja hier nicht um einen Bau einer Schule, Wohnanlage oder Umgehungsstraße die Jahre vorher in Planung sind.

Oder steht die Bühne nicht richtig, die Sanitäranlagen nicht da wo sie wünschen....

In Anbetracht des Faktor Zeit erwarte ich eine kurzfristige Bearbeitung und Ausräumung der Differenzen.

Da ich das Festival uneigennützig, somit im Sinne der Ehrenamtlichkeit unterstützen will habe ich ein Interesse daran das es stattfindet.

Wenn der Veranstalter recht hat das da politisch rein gegrätscht wurde, sollten sie sich fragen ob sie das mit sich machen lassen wollen oder unterstützen.

in Erwartung einer kurzfristigen positiven Lösung und Aufarbeitung in ihrer Stadtverwaltung

Michael Dachner, Karlsruhe



Sehr geehrte Damen und Herren,



ich und meine Freunde reisen extra aus München an, auch weil das Hygien-Konzept in Corona-Zeiten nachhaltig und fast schon übertrieben vorsichtig-vorbildlich ist.

Es wäre ein fatales Signal, wenn die Stadt Gelsenkirchen aus augenscheinlich nicht-nachvollziehbaren Gründen dieses Musikfestival nicht erlauben würde.

In so wichtigen Zeiten des Skepsis, der rechtslastigen Skandale und Enttäuschungen in unsere demokratischen Institutionen ist es umso wichtiger zu beweisen, dass es nicht zu Diskriminierung kommt. Wenn lobbystarke Interessengruppen volle Fussballstatien erlauben, dann sollte dieses verhältnismäßig kleine Musikfestival auch möglich sein.



Ich vertraue auf die Vernunft und Fairness in der Stadt Gelsenkirchen.



Schöne Grüße aus München

Alexandra Gasior



Lieselotte Seiberth, Hochdorf-Assenheim



An die Damen und Herren der Stadt Gelsenkirchen



PROTEST AUS RHEINLAND-PFALZ VON DER DIREKTKANDIDATIN DER INTERNATIONALISTISCHEN LISTE/MLPD IM WAHKLKREIS 207, SPITZENKANDIDATIN LISTE 13 RHEINLAND-PFALZ



Sehr geehrte Damen und Herren,



was machen Sie denn mit unserer Jugend? Alles einwandfrei angemeldet, alle Formalitäten rechtzeitig und einwandfrei eingereicht. Von Ihrer Seite kann es keine Beanstandung geben.

Ich empfehle Ihnen, besuchen Sie dieses einmalige Jugend-Event. Sind Sie voller Stolz, dass Ihre Stadt Gelsenkirchen eine so tolle Jugend hat. Mit dem Festival bekommt Gelsenkirchen bis nach Rheinland-Pfalz eine sehr deutliche positive Neu-Ausstrahlung zurück. Ich werde morgen auf meiner Wähler-Initiative „Lieselotte Seiberth“ erneut Werbung machen – wir haben viele Jugendliche unter uns, die sich schon freuen und angemeldet sind.



Mit freundlichen Grüßen

Lieselotte Seiberth

Dr. med. Günther Bittel mit Familie

Sehr geehrte Damen und Herren, das angedrohte Verbot des Rebellischen Musikfestivals macht uns fassungslos und wütend. Zwei Tage, bevor es losgeht, ein Tag vor Beginn des Platzaufbaus! Das ist unverschämt und eine dermaßen offensichtliche politische Unterdrückungsmaßnahme, dass es einem fast die Sprache verschlägt. Wir waren bisher bei allen Rebellischen Musikfestivals, und es gab nie den geringsten Grund für bauchrechtliche oder hygienische Beanstandungen, sondern alles verlief vorbildlich, in guter optimistischer Stimmung, ohne Drogen und Betrunkene, die Plätze wurden in vorbildlichem Zustand hinterlassen, Sicherheit und Ordnung sind immer groß geschrieben. Auch jetzt angesichts der anflutenden 4. Corona-Welle hat das Festival ein hervorragendes Sicherheitskonzept und kompetente medizinische Betreuung. Machen Sie sich nicht zum Erfüllungsgehilfen des reaktionären Innen- und Bauministers Seehofer, der glaubt, er müsse gerade die Jugend bekämpfen, wenn sie links steht. Wir erwarten eine umgehende Genehmigung des Festivals und eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Veranstalter. Wir werden auch über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle diesen unglaublichen Vorgang bekannt machen.

Mit freundlichen Grüßen aus Duisburg

Dr. med. Günther Bittel mit Familie