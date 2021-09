Wir möchten uns bei allen bedanken, die die neuen Schneiderei-Aktivitäten in der Academia im Lager unterstützen. Und wieder geht ein besonderer Dank an Solidarität International aus Deutschland für ihre kontinuierliche Unterstützung für all unsere Projekte!

Jeder Tag ist ein heißer Tag und er ist sehr hart für alle unsere Mitglieder. Unsere Elektriker arbeiten von früh morgens an schon sehr hart unter der Sonne, um die Probleme im ganzen Lager, aber besonders in der Grünen Zone wegen die dortigen Bauarbeiten zu beheben. Wir alle sind morgens und nachmittags unterwegs, um die leeren Flaschen am Strand zu sammeln und auch in anderen Bereichen zu putzen.

Als afghanische Frau bin ich wirklich besorgt, dass die Taliban Mädchen von ihren Familien trennen werden. Auch die minderjährigen Mädchen müssen diese ihnen aufgezwungene Realität akzeptieren. Wo bitte in den Schriften des Islam steht, dass das so sein muss? Um ein Kind vor den Augen ihrer Mutter zu töten… . Ich habe große Angst vor der aktuellen Situation in meinem Land.

Auch die Kinder aus Afghanistan haben eine klare Botschaft an die Welt und die Taliban: Sie wollen weiter lernen und in Freiheit aufwachsen. Sie werden niemals eine Regel für Extremismus in mittlerem Alter akzeptieren.

Wir sind hier, in Griechenland und auch an vielen anderen Orten und andere sind in Afghanistan, im Panjshir Tal und wo auch immer die Idee eines freien Landes sind. Und hier werden wir den Kindern ermöglichen, weiterhin zur Schule zu gehen, vor allem den Mädchen und Frauen, weil wir fest an Bildung und Gleichheit glauben.