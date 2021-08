Buchlesung im Rahmen der Antikriegstags-Kundgebung

Wir sind uns einig: Jeder braucht es, aber wie machen wir es bekannter? Aus der Studiengruppe ist jetzt die Initiative für eine „Buchlesung auf offener Straße“ entstanden. Im Rahmen der Antikriegstags-Kundgebung von MLPD, REBELL und Internationalistischem Bündnis am kommenden 1. September sollen Abschnitte zur Krise der bürgerlichen Ideologie im Zusammenhang mit beiden Weltkriegen und dem Kampf gegen die faschistische Ideologie vorgetragen werden. Die Kundgebung beginnt am 1. September, 17 Uhr, in der Fußgängerzone von Heilbronn, Sülmerstraße auf Höhe Nikolaikirche.