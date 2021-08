Demos gegen Wahlrechtsänderungen

Am 28. August bildeten mehr als 70.000 Menschen in eine Menschenkette um die größte Salzwasserlagune in Europa, um gegen deren Zerstörung durch die Einleitung von Phosphaten und Nitraten durch die hochindustrialisierte Landwirtschaft zu protestieren. In der vergangenen Woche waren fünf Tonnen von toten Fischen und Krabben angespült worden. Die Lage im "Mar Menor" in der Region Murcia im Südosten von Spaniens hatte sich noch verschärft durch die aktuelle Hitzewelle.