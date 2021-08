Deutsch-Palästinensische Medizinische Gesellschaft bittet um Hilfe für Flüchtlinge im Libanon

Die ukrainische Regierung will das verstrahlte Gebiet rund um Tschernobyl zu einem Touristen-Hotspot machen. Obwohl das Aussetzen ungeschützter Haut in diesem Gebiet nach wie vor ein Risiko darstellt, dürfen bereits seit 2011 Touristen die 4300 km² große Sperrzone rund um das ehemalige Kernkraftwerk besuchen. Die radioaktive Kontamination von Luft, Wasser und Erde verhindert nach wie vor, dass Menschen hier dauerhaft leben können. Trotzdem sollen zwischen den Ruinen von Pripyat bald Touristenströme herumlaufen. Wo Tiere und Menschen vor Jahrzehnten elendig den Strahlentod gestorben sind, will die ukrainische Tourismus-Behörde eine „Booming-Region“ schaffen. Der Kapitalismus schafft es tatsächlich, sich in seinen Perversitäten weiter regelmäßig zu überbieten