Deutschland nimmt nur wenige Flüchtlinge auf

Am Montag traten in einem Vorort von Chicago 125 Lagerarbeiter von Sysco in den Streik und 200 LKW-Fahrer von Sysco schlossen sich dem an. Sysco ist ein Weltkonzern und beliefert u. a. Restaurants, Schulen und Krankenhäuser mit Lebensmittel. Der Streik bedeutet, dass im Raum Chicago die Lieferungen ausbleiben bzw. sich verzögern. Für den Streik hatten sich 99 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft Teamster ausgesprochen. Denn der Tarifvertrag ist seit Februar 2020 ausgelaufen und die Arbeit fordern eine Lohnerhöhung.