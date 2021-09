Frauendemonstrationen für Demokratie in Kabul

In ihrem aktuellen Bulletin von August 2021 informiert die MLKP (Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei / Türkei & Kurdistan) über mehrere faschistische Massaker in den letzten Wochen. Sie richten sich besonders gegen die kurdische Bevölkerung. In Izmir wurde Deniz Poyraz im Büro der HDP (Demokratische Partei der Völker) ermordet, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt alleine befand. In verschiedenen Städten wurde die Zivilbevölkerung angegriffen, so in Konya, wo ein Wohnhaus in Brand gesetzt und sieben Menschen ermordet wurden. Laut MLKP führen die Spuren dieser faschistischen Angriffe zum Polizeichef Engin Dinc, einem ausgemachten Faschisten, der an verschiedenen schweren Verbrechen gegen Ethnien in der Türkei beteiligt war. Damit führen die Spuren auch zum Erdoğan-Regime und markieren eine neue Stufe der Repression des Widerstands, womit das Regime einen Ausweg aus seiner Krise sucht. Die MLKP ruft dazu auf, organisiert und vereint gegen diese faschistischen Übergriffe zu kämpfen.