Freilassung der politischen Gefangenen!

Bis zum 28. August sind Innerhalb von sieben Tagen in Florida 1727 Menschen am Coronavirus gestorben, so viele wie noch nie in einer Woche. Laut Johns Hopkins Universität sind die Intensivbetten im "Sunshine State" zu 95 Prozent ausgelastet, mehr als die Hälfte davon sind von Corona-Patienten belegt. Wie die staatlichen Centers for Disease Control and Prevention mitteilen, musste Florida in der vergangenen Woche 543 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnen. Und damit sit die Zahl sogar gesunken. In der Vorwoche lag sie um 23 Prozent höher. Ein Spiegel der US-amerikanischen Südstaaten, die mittlerweile zum Corona-Hotspot geworden sind. In Staaten wie Georgia, Mississippi und Louisiana stabilisieren sich die Zahlen anscheinend auf hohem Niveau. In Tennessee steigen die Fallzahlen weiter. Grund für diese Explosion ist der Einfluss der ultrareaktionären Republikaner, die mit ihrer Corona-Verharmlosunsgspolitik für die niedrigsten Impfraten verantwortlich sind und die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend verhindern. Aktuell gibt es in den USA rund 157.000 neue Corona-Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante pro Tag, landesweit werden täglich mehr als 100.000 Menschen in den Krankenhäusern aufgenommen. So hoch waren die Infektionszahlen zuletzt im Winter. In den vergangenen zwei Monaten ist auch die Rate der Krankenhauseinweisungen um 500 Prozent in die Höhe geschnellt. Die Todesfälle steigen ebenfalls wieder an. Und das trotz einer Impfquote von immerhin mehr als 50 Prozent.