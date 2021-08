Friedhofssatzung: Lex Antikommunismus

Es sei erinnert an die Rede, die Bundespräsident Steinmeier am 18. Juni 2021 anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls von Hitlerdeutschland auf die Sowjetunion hielt (1).

Darin sagte er: "Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei. (...) Dieser Krieg war ein Verbrechen – ein monströser, verbrecherischer Angriffs- und Vernichtungskrieg. ... Vom ersten Tage an war der deutsche Feldzug getrieben von Hass: von Antisemitismus und Antibolschewismus, von Rassenwahn. ... Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion. Und doch sind diese Millionen nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid – und unsere Verantwortung – es fordern.

Wir sind hier, um an den ungeheuren Beitrag der Frauen und Männer zu erinnern, die in den Reihen der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland gekämpft haben. Wir blicken auf ihren Mut und ihre Entschlossenheit, auf die Millionen, die gemeinsam mit den amerikanischen, britischen und französischen Alliierten und vielen anderen ihr Leben eingesetzt und - viele von ihnen verloren - haben für die Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. (...) Ich bezeuge meinen tiefen Respekt vor ihrem Kampf... Ich verneige mich in Trauer..."

Und er forderte auf: "Wir erinnern uns mit dem Blick nach vorn, mit dem klaren und lauten Ruf: Nie wieder ein solcher Krieg."

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Monika Gärtner-Engel