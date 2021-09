Hat der Schutz der Corona-Impfungen nachgelassen?

Die damit betriebene Schwächung der Impfkampagne ist unverantwortlich. Steigt doch die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell beschleunigt an. Gestern morgen betrug sie in Deutschland 80,2, vor einer Woche lag sie noch bei 70,3.

Wie sind die Fakten?

Laut der Statistik des Robert Koch Instituts ist in Deutschland erst eine voll immunisierte Person unter 60 Jahren nach einer Corona-Erkrankung gestorben. Insgesamt gibt es 335 Todesfälle nach sogenannten Impfdurchbrüchen, dies entspricht 1,5 Prozent aller Corona-Toten. Das heißt nichts anderes, als dass die Impfung hoch effektiv ist! Allerdings wird erkennbar, dass die Impfdurchbrüche in den letzten Wochen häufiger werden. Mögliche Ursachen sind die inzwischen vollständige Dominanz der aggressiveren Delta-Variante des Virus oder ein Nachlassen der Impfwirkung oder beides. Bis Mitte August hatte das RKI 13.360 wahrscheinliche Impfdurchbrüche registriert. 6927 Fälle stammten aus der Zeit ab 19.Juli. Insgesamt hatten voll Geimpfte in dieser Zeit knapp 15 Prozent Anteil an allen registrierten symptomatischen Corona-Fällen. Der Wert ist in Wirklichkeit noch besser, da der Anteil der Geimpften inzwischen in Deutschland die Zahl der Ungeimpften deutlich überwiegt, 60.2 Prozent sind vollständig geimpft (50 Millionen), 4 weitere Millionen sind einmal geimpft. Der RKI-Statistik zufolge hatten voll Geimpfte zuletzt einen Anteil von rund acht Prozent an den Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 und sechs Prozent an den Corona-Fällen auf Intensivstationen. Professor Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sagte im Interview mit dem Spiegel: „Die Zahlen belegen eindeutig, dass die Impfungen gut schützen – gerade vor schweren Verläufen“.

Dritte Impfung ja, aber nicht auf Kosten der weltweiten Impfkampagne!

In Deutschland soll alle über 80-Jährigen und Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem (z.B. durch Chemotherapie, Rheuma-Basis-Medikamente, gewisse Immunkrankheiten) ab September zu einer dritten Impfung aufgerufen werden. Darüberhinaus sollen alle Geimpften, die bisher nur einen Vektor-Impfstoff bekommen haben, einmal zusätzlich mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden. Das ist wissenschaftlich begründbar. Aber dass Deutschland 100 Millionen Impfdosen hamstert, anstatt sie ärmeren Ländern mit einer niedrigen Impfquote zur Verfügung zu stellen, ist ein Skandal, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Bei vielen Ärzten und Impfzentren laufen besonders Astra-Zeneca-Impfstoffe dem Verfallsdatum entgegen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat verboten, dass die Weiterleitung dieser Impfdosen an arme Länder ausgehend von den Impfärzten organisiert wird. Auch das Angebot, die Impfungen in diesen Ländern ehrenamtlich zu unterstützen, wurde schnöde zurückgewiesen. In Bezug auf die notwendige weltweite Solidarität zur globalen Bekämpfung der Pandemie hat die Bundesregierung noch krasser versagt als beim Krisenmanagement im eigenen Lande. Die deutsche Regierung steht an der Spitze der Regierungen, die eine Aufhebung des Patentrechts für die Impfstoffe verweigern.

Was ist in Israel und den USA los?

In Israel breitet sich das Coronavirus wieder stark aus. Die Kurve der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen zeigt seit Anfang Juli steil nach oben und nähert sich den bisherigen Spitzenwerten von Anfang Januar. Auch die Zahl der Toten steigt seit Anfang August. Rund 60 Prozent der Menschen, die am 15. August mit Covid-19 in israelischen Kliniken behandelt wurden, waren Geimpfte. Daraus ein Scheitern der Impfung abzuleiten, ist völlig irreführend. In Wirklichkeit ist die Zahl der Krankhausfälle (korrigiert nach Altersgruppen) um 85 Prozent zurückgegangen. Bei Geimpften, die sonst gesund sind, gab es praktisch keinen Impfdurchbruch.