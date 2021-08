Internationalismus Live am Antikriegstag - nicht verpassen!

Das Scheitern der jahrzehntelangen imperialistischen Besatzung wird immer deutlicher. Außenminister Maas will uns jetzt verkaufen, dass die Evakuierung der restlichen Ortskräfte das wesentliche Problem sei. Dazu sei mit der Übernahme des Flughafens durch das faschistische Erdogan-System ein Ausweg in Sicht. Was ist denn mit dem Rest des freiheitsliebenden afghanischen Volkes? Sollen sie sich nach der Vorstellung von Maas den Taliban brav fügen?

Weil diese ja momentan angeblich nicht ganz so schlimm seien wie der IS? Die RAWA erklärte auf die Frage ob sie jetzt fliehen würden: „Wir bleiben und kämpfen. Wir glauben an den Erfolg und werden mit dem afghanischen Volk gemeinsam kämpfen. Wir bitten alle Menschen in Deutschland, unseren revolutionären Kampf zu unterstützen.“¹

Wir sind gespannt, am Mittwoch genauer beraten zu können, wie wir diese Unterstützung verwirklichen können.