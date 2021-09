Armin Laschet

Kanzlerkandidat versucht mit "Kompetenzteam" Flucht nach vorn

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, so das gestrige Politbarometer, bliebe die CDU/CSU bei 22 Prozent, ihrem bisher niedrigsten Wert überhaupt. Die SPD käme auf 25 Prozent (plus drei) und wäre damit erstmals seit September 2002 stärkste Kraft. Die Grünen würden sich mit 17 Prozent (minus drei) deutlich verschlechtern.

Rote Fahne