Mikis Theodorakis gestorben

Er starb heute, wenige Wochen nach seinem 96. Geburtstag, in Athen. Als die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde, unterbrachen griechische Radio- und Fernsehsender ihr laufendes Programm, um an den großen Künstler zu erinnern und seine Musik zu spielen.

Jordanis Georgiou, griechischstämmiger Aktivist von Solidarität International, berichtet aus Griechenland: "Heute ist eine Seele von uns gegangen. So beschreiben es viele Griechen, die ich heute gesprochen habe. Ich will in meine Kurzkorrespondenz nicht über den jahrenlangen Kampf von Theodorakis gegen den bestialischen Hitler-Faschismus, den Kampf gegen den Völkermord des englischen und amerikanischen Imperialismus, gegen die griechische Militärdiktatur und nicht zuletzt gegen die Auspressung durch die EU-Imperialisten und die Abwälzung der Krisenlasten der griechischen Regierungen auf das Volk schreiben. Sondern wie ich diesen Tag in Griechenland erlebt habe. In alle Medien wird über die Seele des Volkes positiv berichtet. Seine Lieder, die alle Herzen der Griechen tief berühren, werden die ganze Zeit gespielt. Auf den Balkonen werden überall die griechische Fahnen gehisst. Mikis hatte in seinen letzten Interviews betont: 'Ich muss gehen, aber ich möchte als Kommunist gehen. Ich werde werde aber immer bei euch sein. Ich werde in den Orangen- und Zitronenbäumen in Kreta sein. Ich liebe mein griechisches Volk.' Auf dem Markt heute in Edessa waren die Bauern nicht darauf eingestellt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, alle und auch ich wollten Zweige von Orangen- und Zitronenbäumen kaufen, um ihn zu ehren. Es gab keine zu kaufen. Auf dem Rückweg vom Markt sah ich viele Leute, die sich um einen Orangenbaum versammelt haben und kein Ast mehr dran war. Ich traute mich nicht, noch ein kleines Ästchen abzubrechen. Die Leute ermunterten mich und sageten, dass der Baum sich wieder erholt. Ich brachte es aber nicht übers Herz. Aber eine Stunde später hörte ich die Megafondurchsage eines Bauern, dass Zweige von Zitronen- und Orangenbäumen zu Ehren von Mikis abgeholt werden können. Ich stürmte raus und holte mir welche. Der Bauer verlangte nur einen Spendenbeitrag für seine Mühe. So kam ich doch noch zu meinen Zweigen und mit einer Kerze ehrte ich Mikis wie Millionen Griechen: einen Kämpfer des griechischen Volkes."

Mit seiner Musik hat Mikis Theodorakis seinen Landsleuten und den Völkern der Welt ein großartiges, ein unsterbliches Geschenk gemacht. Theodorakis’ Lieder, seine Oratorien, seine Filmmusiken und sein symphonisches Werk sind Volksmusik in ihrem besten Sinne. Sie sind durchdrungen mit dem Kampf des griechischen Volks und der Sehnsucht der Unterdrückten nach einer besseren Welt. Noch vor einem Jahr gab Mikis Theodorakis anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung vom Hitler-Faschismus ein großes Konzert. Seine Musik gehört dem Volk. In der nächsten Ausgabe des Rote Fahne Magazins veröffentlichen wir einen Nachruf.

Anlässlich seines 95. Geburtstags im vergangenen Jahr veröffentlichten wir in unserer damaligen Serie "Sonntagskonzert" diesen Beitrag.