Briefwahlunterlagen beantragen

Per Briefwahl die Internationalistische Liste / MLPD wählen – wie geht das?

Die Briefwahl wird immer beliebter. In Rheinland-Pfalz haben am 31. August bereits 10,7 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl beantragt, in Krefeld sind es bereits so viele wie bei der letzten Wahl insgesamt. Das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen, aber auch mit dem politisierten Bewusstsein, auf jeden Fall an der Wahl teilzunehmen, falls man am Wahltag aus irgend einem Grund verhindert sein könnte.

Von fh