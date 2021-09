Protest von Gesundheitsarbeiterinnen

Am 27. August traten Arbeiter der kürzlich eröffneten Elektronikfabrik Xiaomi-Salcomp in Istanbul in den Streik, nachdem das Unternehmen 25 Arbeiter entlassen hatte, weil sie der Metallarbeitergewerkschaft beigetreten waren. Die Arbeiter beschweren sich, dass sie mit Mindestlohn 10 bis 11 Stunden arbeiten müssen, obwohl in ihren Verträgen nur 8 Stunden vorgesehen sind. Rund die Hälfte der 800 Arbeiter beteiligen sich am Streik.