Bergbau

Skandal: Tarifabschluss für die verbliebenen Steinkohlekumpels: -2,14 Prozent

Am Frühstückstisch bei der "WAZ"-Zeitungslektüre blieb mir der Kaffee im Halse stecken. Dort heißt es lapidar: Entgeltplus von 5 Prozent für drei Jahre ab 2022. Nach drei Jahren bekommt die RAG (ehemals Ruhrkohle AG, Anm. d. Red.) einen Freifahrtschein dafür, was sie zukünftig an Löhnen und Gehältern bezahlen will.

Aus Kollegenzeitung „Vortrieb“