Stefan Engel live in Coburg

Er wird sein neues Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, das auch als Ausgabe 36 in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG erschienen ist, vorstellen. Stefan Engel ist ein Kind des Coburger Landes. Er wurde in Neustadt bei Coburg geboren und ist auch dort aufgewachsen. Der Autor freut sich darauf, sein Buch in seiner Heimat vorstellen zu können.

Die Veranstaltung wird am 6. September in der Gaststätte Oylnspygl, in der Von-Merklin-Strraße 9, in Coburg stattfinden. Beginn ist 18 Uhr. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro / drei Euro.