Stefan Engel on Tour

Von daher lag es nahe, genau dort, wo ihn noch einige kennen und viele Arbeiter des Kabelwerkes wohnen, einen Straßenumzug durchzuführen. Die Menschen waren sehr aufgeschlossen. Stefan hielt immer wieder Kurzreden, in denen er sich persönlich vorstellte und was ihn mit diesem Stadtteil, den Menschen, dem Sportverein verbindet. Die Kultur kam bei strahlendem Sonnenschein nicht zu kurz. Gemeinsam mit dem Kandidaten sangen wir begleitet von einer Gitarre Bella Ciao und die Moorsoldaten.

Stefan stellte sich nicht nur persönlich vor. Er erläuterte auch, was das Internationalistische Bündnis ist, mit dem die MLPD gemeinsam kandidiert. Wofür dieses Bündnis steht, welche Ziele wir verfolgen. Einige Leute kannten ihn bzw. seine Familie. Besuche in Haarbrücken nutzt er immer auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, um alte Verbindungen aufzufrischen. Die Devise von Stefan war „erst mal die Basis sichern!“ Die Basis ist eine Arbeiterstadt wie Neustadt und eine Siedlung wie Haarbrücken. Die Basis sind persönliche Verbindungen. So können die Menschen auch Vorurteile abbauen. Stefan als „Gefährder“ zu stigmatisieren und auf dieselbe Stufe wie faschistische Attentäter zu stellen, das löst nur Kopfschütteln aus. Wo wir darüber informierten, freuten sich die Menschen, dass sich Stefan das nicht gefallen lässt.

Wichtig war die persönliche Übergabe von Wahlzeitungen und Ansprache. Das haben wir flächendeckend in dem Gebiet verwirklicht, das wir uns vorgenommen hatten. Entgegen anfänglicher Skepsis, die persönliche Ansprache stehe dem breiten Verteilen entgegen. Mit System geht alles. Das Gespräch mit den Leuten an der Haustür und den Balkonen über den Gartenzaun war unser Trumpf! Stefan nahm sich auch die Zeit für diese persönlichen Gespräche, was ihn mit dem Stadtteil verbindet, wofür wir stehen, aber auch, wie hoch die Miete ist, wo die Menschen der Schuh drückt. Stefan ist ein Kandidat zum Anfassen und auf Augenhöhe. Er wurde eingeladen zum Bratwurstgrillen und stolz erzählte er, dass er das auch in seiner neue Heimat Gelsenkirchen eingeführt habe. Wir wurden gefragt, wollt ihr was zu trinken? Sonntags geht es dann zum FC Haarbrücken.

Einige waren beeindruckt, dass Stefan sich treu geblieben ist. Beeindruckt hat einige auch, dass aus dem Jungen von nebenan ein Arbeitertheoretiker geworden ist. So auch ein linker SPDler, der Stefan kennt und mit geballter Faust in der Tasche der SPD noch die Stange hält, dem die MLPD noch zu links ist. Zur Veranstaltung am Montag in Coburg, bei der Stefan sein neues Buch vorstellt, da kommt er!

Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus

Veranstaltung in Coburg (Scheuerfeld), am 6. September um 18 Uhr, Gaststätte Oylnspygl, Von Merklin-Straße 9