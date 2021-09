Verlage leiden an Papiermangel

In Kabul haben heute zum zweiten Mal in Folge Frauen demonstriert. Auf ihren Schildern standen Parolen wie: „Wir sind nicht die Frauen von vor 20 Jahren“ stand oder „Gleichheit – Gerechtigkeit – Demokratie!“ Auf Videos ist zu sehen, wie gestern die Frauen von Sicherheitskräften der faschistischen Taliban abgedrängt wurden. Aber auch, dass eine Frau am Kopf blutete. Die Taliban gaben offenbar auch Warnschüsse ab und setzten Tränengas ein. Das zeigt, was von ihren Versprechungen der Einhaltung von Frauenrechten in der Realität zu halten ist. Doch die Frauen ließen sich nicht einschüchtern und gingen heute schon wieder auf die Straße.