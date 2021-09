Bundestagswahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD

Wahlprogramm ist das Thema im Betrieb

Als Mitbringsel vom Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD am 21. August in Hannover habe ich einigen meiner Kollegen das Wahlprogramm mitgebracht und überreicht. Seitdem ist es DAS Gesprächsthema auf der Arbeit. Die Forderungen zur Rente stoßen auf große Zustimmung: Endlich mal eine Partei die von unseren Bedürfnissen ausgeht! Wir erleben es ja tagtäglich auf der Arbeit: Kollegen die jahrzehntelang hart gearbeitet haben, oft auf Conti-Schicht und unter schweren Bedingungen, müssen regelrecht darum betteln, in Vorruhestand gehen zu können, weil ihre Knochen und auch die Psyche diese Belastung nicht mehr aushalten.

Korrespondenz aus Bochum