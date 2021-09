89 Monate Dorf- und Waldspaziergänge

… Es ist so viel zu tun, eigentlich müssten wir überall gleichzeitig sein, Datteln, Lützerath und Keyenberg, Hambi, so viele Baustellen. Deshalb nun dies. Ein doppelter Aufruf für den morgigen Sonntag, 12. September, 89 Monate Wald- und Dorfspaziergänge … und - Tag des offenen Denkmals - Alle Dörfer bleiben - und laden ein.

Das Programm an diesem Tag:

12 Uhr bis 15 Uhr: Treffpunkt in Berverath 2 zur Ausgabe der Denkmal-Rallye-Bögen.

13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Führungen an der katholischen Pfarrkirche Heilig Kreuz in Keyenberg.

16 Uhr: Hoffest in Lützerath 14. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Zeitgleich veranstalten wir unseren 89. monatlichen Waldspaziergang, diesmal wieder am und im Hambi (Hambacher Wald, Anm. d. Red.) 89 Monate Wald- bzw. Dorfspaziergänge, heute in den Dörfern und im Wald am Tagebau Hambach.

Treffpunkt wie immer 11.30 Uhr, 12 Uhr: Start. Entweder in Morschenich oder in Manheim, das wird kurzfristig bekannt gegeben. Bitte bis Samstag auf der Webseite nachschauen, www.naturfuehrung.com

Wie geht es dem Hambi, wie sind die Perspektiven, was plant RWE hinter dem Rücken der Öffentlichkeit?, das und mehr sind einige der Themen am Sonntag… .

Zur besseren Planbarkeit bitte anmelden unter info@zobel-natur.de