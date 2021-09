Academia im Lager: Lernort für Frauen und Mädchen

Unsere Klassen in der Academia im Lager sind seit zwei Wochen in etwas Neues umgewandelt. Ein selbstorganisierter Ort - hauptsächlich von Afghanen für Afghanen - an dem Frauen und Mädchen herzlich eingeladen sind, zu lernen und zu unterrichten.

Wie unsere Partner sagen: Die Taliban können Afghanistan besetzen, aber sie können nicht die Gedanken der Afghanen besetzen. Academia Moria wurde also zu einem von vielen Orten auf dieser Welt, die man das „freie Afghanistan“ nennt. Und wir bitten euch, uns zu unterstützen, damit dieser Ort offen bleibt.

Wir sind sehr stolz auf diese mutigen afghanischen Frauen, die heute in Herat für ihre Rechte demonstriert haben. Die Taliban sehen jetzt den Geist der jungen Generation, die nicht unter ihrer Herrschaft leben will.