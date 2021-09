Gesellschaftliche Polarisierung

Brasilien und das Volk am Scheideweg

Zwei Richtungen der gesellschaftlichen Polarisierung im neuimperialistischen Brasilien wurden auf den Demonstrationen am 7. September (Brasilianischer Nationalfeiertag) deutlich. Einerseits demokratisch-fortschrittliche Kräfte (ca. 300.000 Teilnehmer in 200 Städten) und andererseits die reaktionär-faschistischen Teile der Gesellschaft (in der Hauptstadt Brasilia, Rio & São Paulo - ca. 200.000 Leute).

Von einem Korrespondenten